StubHub A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

StubHub A hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

StubHub A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat StubHub A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 449,2 Millionen USD im Vergleich zu 533,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 5,760 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte StubHub A -0,150 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,75 Milliarden USD – eine Minderung um 1,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,77 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at