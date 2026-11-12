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12.11.2026 06:31:28
StubHub A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
StubHub A lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,870 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,23 Prozent auf 502,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 468,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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