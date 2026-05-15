StubHub A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

StubHub A ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat StubHub A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte StubHub A -0,100 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat StubHub A im vergangenen Quartal 446,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte StubHub A 397,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at