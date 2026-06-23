StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
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23.06.2026 08:27:41
StubHub customers to get £10 refund over illegal hidden fees
The Competition and Markets Authority said StubHub must refund 50,000 customers and pay a fine.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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09:22
|StubHub UK ordered to pay £1.5mn penalty for ‘drip pricing’ (Financial Times)
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Analysen zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
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