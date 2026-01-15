StubHub a Aktie
StubHub Shares Sink 35%, but Does This $7.3 Million Bet Suggest a Turnaround Is Looming?
On January 14, RPM Capital Partners disclosed a new position in StubHub Holdings (NYSE:STUB), acquiring 535,850 shares worth $7.25 million.According to a SEC filing released Wednesday, RPM Capital Partners, LLC initiated a new position in StubHub Holdings (NYSE:STUB), acquiring 535,850 shares. The estimated value of the stake was $7.25 million at quarter-end.The new position, just one of two reported in the filing, represents 6.36% of RPM Capital Partners' reported U.S. equity assets as of December 31,.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
