StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
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03.07.2026 19:12:42
StubHub under investigation over alleged ‘ghost ticketing’ at World Cup
Texas attorney-general probes whether group is ‘cancelling or failing to provide’ purchases through its websiteWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
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03.07.26
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12.05.26
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17.02.26
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