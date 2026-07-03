StubHub a Aktie

StubHub a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093

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03.07.2026 19:12:42

StubHub under investigation over alleged ‘ghost ticketing’ at World Cup

Texas attorney-general probes whether group is ‘cancelling or failing to provide’ purchases through its websiteWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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