Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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09.08.2026 03:42:01
StubHub's Founder and CEO Sells Over 18,000 Shares. Here's What That Means for Investors.
Eric Howard Baker, founder, Chief Executive Officer, and Chairman at StubHub Holdings, Inc. (NYSE:STUB), reported the disposition of 18,130 shares of Class A Common Stock on August 5, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($9.12); post-transaction value based on August 5, 2026 market close ($9.12).StubHub Holdings operates as a leading global ticketing marketplace with approximately 900 employees and a market cap of $3.1 billion. The company generated $1.8 billion in revenue on a trailing 12-month basis, reflecting its significant scale within the secondary ticketing market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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