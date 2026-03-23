Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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23.03.2026 01:01:34
Student debt eats away home deposit savings to tune of £2,000 a year, says Barclays
Repayments also affect financial stability of nearly half of graduates, according to report by UK bankPeople with student loans who are working towards a home deposit save almost £2,000 less per year than those without the debt, according to a new report by Barclays.The bank also found that 44% of student loan holders claim that repayments limit their ability to build long-term financial stability, while 41% say it prevents them from entering the housing market. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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