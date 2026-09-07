Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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07.09.2026 08:00:27
Students: as cycle thefts soar, here’s how to protect your bike
Thefts spike during freshers’ week so make sure you choose a good lock and check your insuranceFor hard-up students, a bike is a low-cost way to travel. But with cycle theft at an all-time high, experts are urging young people not to skimp on insurance and to buy a good lock.Recent data from Aviva shows one in five (19%) of insurance claims involving student possessions relates to bicycles. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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