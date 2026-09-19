Students scramble for accommodation after owner goes bust in Dundee

Case highlights severe financial strain on sector across UK as string of university housing schemes fail

Nearly 70 students in Dundee have been left scrambling to find accommodation for this academic year after the latest in a string of university housing schemes went bust amid severe financial strain on the sector.

Students in the city have been forced to find alternative housing and rapidly move their possessions as term begins this month after the collapse of the owner of Marketgait Apartments, a city centre block.