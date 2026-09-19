Dundee Corporation 5 % 1st Cum Red Aktie
ISIN: CA2649016045
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19.09.2026 13:00:45
Students scramble for accommodation after owner goes bust in Dundee
Case highlights severe financial strain on sector across UK as string of university housing schemes fail
Nearly 70 students in Dundee have been left scrambling to find accommodation for this academic year after the latest in a string of university housing schemes went bust amid severe financial strain on the sector.
Students in the city have been forced to find alternative housing and rapidly move their possessions as term begins this month after the collapse of the owner of Marketgait Apartments, a city centre block.Continue reading...
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