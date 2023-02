Studie: Aussichten für deutsche Digitalwirtschaft sehr gut

Frankfurt (Reuters) - In kaum einem anderen Land der Welt sind einer Studie zufolge die Aussichten für die Digitalwirtschaft so gut wie in Deutschland.

Die Bundesrepublik rangiere hinter Singapur und den Niederlanden auf Platz drei, schrieben die Experten der Softwarefirma Tipalti in ihrer am Montag veröffentlichten Untersuchung. Ein Grund für die hohe Einstufung seien die Exporte in diesem Bereich. Mit einem Volumen von knapp 210 Milliarden Dollar im Jahr 2021 habe sich Deutschland lediglich China geschlagen geben müssen.

"Auch bei den meisten anderen Faktoren, insbesondere der Cybersicherheit, schneidet Deutschland gut ab", fügten die Autoren der Studie hinzu. Hier erreiche die Bundesrepublik Platz sechs. Spitzenreiter dieser Kategorie sei Griechenland. "Das Land verfügt über die sichersten Methoden, um den unerwünschten Zugang zu verschiedenen digitalen Komponenten, Netzwerken, Daten und Computersystemen zu verhindern."

Deutschland hätte bei der Benotung der Aussichten für die Digitalwirtschaft sogar noch besser abschließen können. Eine relativ geringe Internet-Geschwindigkeit von durchschnittlich 29,64 Megabit pro Sekunde habe dies allerdings verhindert. Spitzenreiter Dänemark komme auf fast 124 Megabit pro Sekunde.

