KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.04.2026 10:45:00
Studie: Ein Drittel neuer Websites ist KI-generiert
Rund 35 Prozent neuer Websites sind laut einer Studie KI-generiert. Während die inhaltliche Vielfalt abnimmt, bewahrheiten sich andere Befürchtungen nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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