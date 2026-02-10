KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
10.02.2026 10:51:00
Studie: KI-Einsatz führt zu Mehrarbeit statt Entlastung
Eine neue Studie hat in einem US-Tech-Unternehmen die Folgen des KI-Einsatzes untersucht. Die Produktivität stieg deutlich an – allerdings warnen die Forscher.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
