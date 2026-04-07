KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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07.04.2026 14:00:32

Studie: KI und Radikale Vereinfachung könnte CIB transformieren

In einer neuen Studie haben sich die Experten des Beratungsunternehmens McKinsey mit dem Einsatz von KI innerhalb des Bereichs «Corporate and Investment Banking» (CIB) befasst. Sie prophezeien bei richtigem Einsatz der Technologie eine grundlegende Transformation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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