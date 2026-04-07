KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.04.2026 14:00:32
Studie: KI und Radikale Vereinfachung könnte CIB transformieren
In einer neuen Studie haben sich die Experten des Beratungsunternehmens McKinsey mit dem Einsatz von KI innerhalb des Bereichs «Corporate and Investment Banking» (CIB) befasst. Sie prophezeien bei richtigem Einsatz der Technologie eine grundlegende Transformation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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