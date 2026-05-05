KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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05.05.2026 16:15:00
Studie: Personalabbau wegen KI ist kein Rendite-Garant
Leute feuern plus KI-Investitionen gleich mehr Profit – auf diese Gleichung können sich Unternehmen laut Gartner nicht unbedingt verlassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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