KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.05.2026 12:48:00
Studie: Wie KI-Nutzung die Problemlöse-Fähigkeit verschlechtert
KI-Assistenten sollen ihre Nutzer leistungsfähiger machen. Eine Studie legt jedoch nahe, dass sie Fähigkeiten ihrer Nutzer eher untergraben könnten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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