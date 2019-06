Studie: Amazon ist wertvollste Marke der Welt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Amazon ist erstmals auf den ersten Platz in einer jährlichen Rangliste der wertvollsten Marken der Welt vorgestoßen und hat die langjährigen Spitzenreiter Apple und Google (Alphabet C (ex Google)) hinter sich gelassen. Die Marktforschungsfirma Kantar errechnete für den Online-Händler und Technologiekonzern einen Markenwert von 315,5 Milliarden Dollar. Das war ein Sprung von 52 Prozent binnen eines Jahres. Apple liegt dahinter mit 309,5 Milliarden Dollar, gefolgt von Google mit 309 Milliarden.

"Als Onlinehändler gestartet, befriedigt Amazon heute Konsumentenbedürfnisse in vielen unterschiedlichen Kategorien", erklärte Kantar-Deutschland-Geschäftsführer Bernd Büchner zur Vorstellung der Studie am Dienstag. Amazon ist unter anderem in Konkurrent von Netflixmit seinem Videostreamingdienst und ein großer Anbieter von Cloud-Infrastruktur.

Kantar baut seine "BrandZ"-Studie auf Verbraucher-Umfragen sowie den Geschäftszahlen der Unternehmen auf. Es ist eine von mehreren Studien, die den Wert von Marken berechnen.

Aus Deutschland kommen in der "BrandZ"-Rangliste wie im Vorjahr acht Marken. SAP (SAP SE) kommt als erste davon auf den 16. Platz vor der Deutschen Telekom (25). Die Autobauer Daimler und BMW liegen auf den Rängen 54 und 55. Es folgen DHL auf Platz 88, Siemens (92), Aldi (96) und adidas (100)./so/DP/mis