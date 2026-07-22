Studie: Bäuerliche Direktvermarktung nimmt zu, Alternative zum Handel

Die heimischen Bauern wollen sich mit Direktvermarktung (u. a. Ab-Hof-Verkauf) laut einer Umfrage unabhängiger von Supermarktketten, Lebensmittelverarbeitern und Agrarmärkten machen. "Aktuell sind 29 Prozent der Betriebe in der Direktvermarktung tätig, was eine Steigerung gegenüber den letzten Erhebungen bedeutet", sagte Landwirtschaftskammer-Österreich-Präsident Josef Moosbrugger am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Direktvermarktung sei aber "nicht für jeden Betrieb geeignet" und erfordere "spezielles Know-how und Zeit", so Moosbrugger. KeyQUEST Marktforschung hat eine Branchenstudie für den Verband bäuerliche Direktvermarkter erstellt. Dafür wurden über 1.200 Landwirte befragt. Zwei Drittel der befragten Direktvermarkter sagten, dass sie mit dem Verkauf ihrer Produkte an Endverbraucher und Großkunden, etwa Schulen und Krankenhäuser, den Bestand ihres Betriebes absichern. Für 17.000 bis 20.000 landwirtschaftliche Betriebe hätte Direktvermarktung "eine herausragende wirtschaftliche Bedeutung", sagte KeyQUEST-Geschäftsführer Johannes Mayr. Dadurch seien die Bauern "nicht von Volatilität der Agrarmärkte abhängig".

Ab-Hof-Verkauf macht Hälfte der Direktvermarktungsumsätze aus

Bei 84 Prozent der befragten Direktvermarkter kann am Bauernhof eingekauft werden und damit erzielen die Bauern rund die Hälfte der Direktvermarktungsumsätze. Rund ein Drittel der Direktvermarkter verkauft an die Gastronomie und ein Fünftel bietet Zustellung an. Auch Bauernmärkte sind ein wichtiger Absatzkanal für die Landwirte. Automaten, Selbstbedienungsboxen und eigene Online-Shops würden an Bedeutung zunehmen, so Mayr. Dies würde mit den begrenzten personellen Ressourcen der landwirtschaftliche Betriebe zusammenhängen.

40 Prozent der befragten bäuerlichen Direktvermarkter verkaufen Fleisch und Fleischprodukte. Bei 19 Prozent der direktvermarktenden Bauern gibt es Eier zu kaufen, gefolgt von Fruchtsäften und Wein bei jeweils 18 Prozent der Betriebe, Milch und Milchprodukten (16 Prozent) sowie Obst und Obstprodukten (14 Prozent).

Anteil der Direktvermarktung bei frischen Lebensmitteln noch gering

Beim Verkauf von frischen Lebensmitteln macht die Direktvermarktung laut Branchenschätzung nur 2,5 Prozent aus. Über 90 Prozent entfallen auf die großen Lebensmittelhändler Spar, Rewe (Billa, Penny), Hofer und Lidl. "Da ist noch sehr viel Luft nach oben", sagte der Obmann des Verbands bäuerlicher Direktvermarkter Österreich, Karl Grabmayr, bei der Präsentation der Studie. Man wolle sich auch stärker mit anderen Betrieben vernetzen, etwa Fleischereien und Bäckereien. Rund 1.500 Direktvermarkter in Österreich verwenden die Gewährleistungsmarke "Gutes vom Bauernhof", welche eine Ursprungs-, Verarbeitungs- und Qualitätsgarantie umfasst. Auf der Webseite www.gutesvombauernhof.at können Konsumenten nach bäuerlichen Betrieben und Produkten suchen.

cri/bel