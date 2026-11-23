ESSEN (dpa-AFX) - Welche Haltung hatte der Rüstungs- und Stahlunternehmer Alfried Krupp (1907-1967) zum Nationalsozialismus? Die gemeinnützige Krupp-Stiftung, die auf seine Veranlassung zurückgeht, hat dazu 2022 ein Forschungsprojekt angestoßen. Ergebnisse wurden jetzt in einem Buch zusammengefasst. Am Montagabend werden die Studien in Essen vorgestellt.

Alfried Krupp trat 1938 in die NSDAP ein. 1943 übernahm er als Alleininhaber die Stahl- und Rüstungsfirma Krupp. Nach dem Krieg wurde er 1948 in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen wegen Plünderung und Sklaverei zu zwölf Jahren Haft und zur Einziehung seines Vermögens verurteilt. Nach zweieinhalb Jahren begnadigte ihn der US-Hochkommissar für Deutschland. Die Beschlagnahme des Vermögens wurde aufgehoben. 1953 übernahm Alfried Krupp wieder die Leitung der Firma.

Das unternehmerische Handeln von Alfried Krupp im Nationalsozialismus ist im Nürnberger Krupp-Prozess und in späteren Studien bereits thematisiert worden. "Eine umfassende Untersuchung seines Verhältnisses zum Nationalsozialismus gibt es bislang jedoch nicht", begründete die Stiftung seinerzeit das neue Forschungsprojekt./tob/DP/he