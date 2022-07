Studie: Beratung steigert Bereitschaft für nachhaltige Geldanlage

Das Thema Nachhaltigkeit wird für den Finanzsektor immer wichtiger. Nach einer EU-Vorgabe sind Anlageberater ab August verpflichtet, potenzielle Kunden über nachhaltige Investitionsmöglichkeiten aufzuklären. Das dürfte die erhoffte Wirkung nicht verfehlen: Durch die Beratung könnte die Bereitschaft zur nachhaltigen Investition steigen, geht aus einer aktuellen Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) hervor.

Ziel der Untersuchung sei es gewesen, die Wirkung verschiedener Informationsvarianten auf das Investitionsverhalten zu messen, sagte Projektleiterin Katharina Gangl am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Die Befragungsmuster für die rund 2.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden zu diesem Zweck variiert: Manche Probanden erhielten Informationen über finanzielle Aspekte einer möglichen Anlage, andere erhielten Aufklärung über den Umwelteinfluss. Auch eine Kombination der beiden Informationstypen wurde abgefragt sowie die Komplexität der Fragen unter den Befragten abgewandelt.

"Die Ergebnisse unseres Experiments zeigen, dass sowohl Informationen über den finanziellen als auch den ökologischen Einfluss nachhaltige Investments erhöhen", fasste Marcel Seifert, Doktorand am IHS, die Resultate der Studie zusammen. "Besonders spannend war hier, dass die Kombination beider Informationstypen keinen zusätzlichen Effekt erzeugt hat." Auch die Komplexität der Fragen mache keinen gewichtigen Unterschied. Einen Einfluss der Information auf die Zufriedenheit der Befragten, die ebenso erhoben wurde, habe man nicht feststellen können, so Seifert.

Zu bedenken gaben die Leiter der Studie, dass die Investitionsentscheidung auch immer stark von individuellen Merkmalen abhänge. So würden umweltbewusste Personen mit höherem Einkommen eher umweltfreundlich investieren. Auch auf Personen mit höherer Finanzbildung treffe das zu. Generell sei die Tendenz zum nachhaltigen Investieren bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern.

Die Vorstandsvorsitzende der BKS Bank, Herta Stockbauer, hob das Potenzial der Studienerkenntnisse für die Praxis hervor. Mit der Aufklärungspflicht werde in Zukunft mehr privates Kapital in eine grüne Richtung gelenkt. "Durch die Notwendigkeit, aktiv Kunden nach ihren Präferenzen zu fragen, wird noch mehr ins Bewusstsein der Anleger kommen, dass es nicht egal ist, wohin das Geld fließt", so Stockbauer, die mit ihrer Bank das IHS bei der Durchführung der Studie unterstützte.

Für FMA-Vorstand Helmut Ettl stand ebenso die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis im Vordergrund. Die Studie könne dazu beitragen, "dass im Bereich der Beratung das Thema Nachhaltigkeit richtig designt wird". Das sei insofern entscheidend, als man im Sinne der Emissionsreduktionsziele der EU in den kommenden Jahren viele Milliarden nachhaltig veranlagen werden müsse. Institutionellen Investoren alleine würden dies nicht schultern können, so Ettl.

tpo/pro