Die niederösterreichische Industrie kann vorerst nicht auf Erdgas verzichten, geht aus einer Studie von Compass Lexecon im Auftrag der Industriellenvereinigung Niederösterreich hervor. Die Elektrifizierung werde zwar zunehmen, stoße aber technisch und wirtschaftlich an Grenzen. Wasserstoff, Biomethan und andere klimaneutrale Technologien seien derzeit noch nicht ausreichend verfügbar oder wettbewerbsfähig. Daher werde Erdgas bis 2040 ein wichtiger Energieträger bleiben.

Vor allem für energieintensive Hochtemperaturprozesse in der Chemie-, Papier-, Glas- und Zementindustrie könne man nicht auf diesen Energieträger verzichten. Zudem rechnen die befragten Unternehmen bis 2040 mit einem Anstieg des Strom- und Erdgasbedarfs um jeweils rund 30 Prozent. Der Gesamtenergiebedarf der Industrie steige ebenfalls.

Alternativen zu Erdgas

Wesentliche Voraussetzungen für die Transformation seien leistbare Energiepreise, Versorgungs- und Planungssicherheit, so das Ergebnis der am Mittwoch präsentierten Studie. Daher bedürfe es schnellerer Genehmigungs- und UVP-Verfahren. Weiters brauche es niedrigere Strom- und Netzkosten für die Industrie sowie den Ausbau der Strom- und Energienetze. Für die Dekarbonisierung bedürfe es technologieoffener Förderungen. Zudem brauche es rechtliche Rahmenbedingungen für Wasserstoff. Biomethan könnte bei entsprechenden Preisen einen erheblichen Teil des Gasbedarfs decken,

Niederösterreich verfügt laut Studie über die größten Potenziale Österreichs bei Biomethan, ebenso bei Windkraft und Photovoltaik. Die Wind- und PV-Kapazitäten würden der Studie zufolge den prognostizierten Strombedarf der Industrie deutlich übersteigen. Für den Ausstieg aus Erdgas müsste es jedoch zuvor entsprechende Alternativen geben.

fel/tsk

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