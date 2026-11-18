EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
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18.11.2026 11:00:00
Studie: Erdgas für Niederösterreichs Industrie bis 2040 unverzichtbar
Vor allem für energieintensive Hochtemperaturprozesse in der Chemie-, Papier-, Glas- und Zementindustrie könne man nicht auf diesen Energieträger verzichten. Zudem rechnen die befragten Unternehmen bis 2040 mit einem Anstieg des Strom- und Erdgasbedarfs um jeweils rund 30 Prozent. Der Gesamtenergiebedarf der Industrie steige ebenfalls.
Alternativen zu Erdgas
Wesentliche Voraussetzungen für die Transformation seien leistbare Energiepreise, Versorgungs- und Planungssicherheit, so das Ergebnis der am Mittwoch präsentierten Studie. Daher bedürfe es schnellerer Genehmigungs- und UVP-Verfahren. Weiters brauche es niedrigere Strom- und Netzkosten für die Industrie sowie den Ausbau der Strom- und Energienetze. Für die Dekarbonisierung bedürfe es technologieoffener Förderungen. Zudem brauche es rechtliche Rahmenbedingungen für Wasserstoff. Biomethan könnte bei entsprechenden Preisen einen erheblichen Teil des Gasbedarfs decken,
Niederösterreich verfügt laut Studie über die größten Potenziale Österreichs bei Biomethan, ebenso bei Windkraft und Photovoltaik. Die Wind- und PV-Kapazitäten würden der Studie zufolge den prognostizierten Strombedarf der Industrie deutlich übersteigen. Für den Ausstieg aus Erdgas müsste es jedoch zuvor entsprechende Alternativen geben.
fel/tsk
ISIN AT0000741053 WEB http://www.evn.at http://www.iv-net.at/
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