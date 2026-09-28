Vestas Wind Systems A-S Aktie

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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

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28.09.2026 06:06:38

Studie: Europas Firmen für mehr Investitionen in Erneuerbare

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bürger und Unternehmenschefs in Deutschland und neun anderen EU-Ländern sprechen sich für höhere Investitionen in erneuerbare Energien aus. Das ergab eine Befragung für das Climate Opinion Research Exchange, einer Initiative einer internationalen Stiftung mit Sitz in Belgien. Auch das Ziel, Europas Abhängigkeit von Energieimporten zu verringern, findet demnach breite Unterstützung.

Bei der Bewertung energiepolitischer Ziele zeigen sich in der Studie ähnliche Schwerpunkte bei Führungskräften und in der Bevölkerung: niedrigere Energiekosten, geringere Abhängigkeit von Energieimporten und mehr Sicherheit.

Vor allem dem wirtschaftlichen Nutzen erneuerbarer Energien stehen die Führungskräfte der Wirtschaft in der repräsentativen Studie besonders positiv gegenüber. Demnach stimmen die Befragten der Aussage zu, dass Investitionen in erneuerbare Energien die Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit in Europa stärken. Zugleich könnten Energiepreisschocks verringert werden. Hier stimmten etwa 74 Prozent der deutschen Führungskräfte zu.

Allgemein sei festzustellen, dass unter den befragten Führungskräften die Zustimmung zu Themen, die die Energiewende betreffen, etwas höher sei als in der Bevölkerung. An diesem Montag und Dienstag kommen die Energieminister der EU in Dublin zusammen und beraten unter anderem über die Energiesicherheit der Staatengemeinschaft./jeb/DP/mis

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04.09.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
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