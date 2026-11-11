11.11.2026 12:35:38

Studie: Gute Beziehungen zentral für Wohlbefinden

WIESBADEN (dpa-AFX) - Wie zufrieden Menschen in Deutschland mit ihrem Leben sind, hängt einer Studie zufolge eng mit der Qualität ihrer familiären und partnerschaftlichen Beziehung zusammen. Kinder und ihre Anzahl spielen eine Rolle, viele Paare sind aber auch ohne Nachwuchs zufrieden. Das geht aus dem "Monitor Wohlbefinden" des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) hervor, das Erwachsene ab 21 Jahren in den Blick nimmt.

Die Zufriedenheit variiert stark je nach Lebensform

Zunächst stellen die Forschenden fest, dass sich die Lebenszufriedenheit in den vergangenen Jahren im Durchschnitt auf einem recht stabilen Niveau bewegt. Grundsätzlich gilt demnach: emotionale Nähe, gegenseitige Unterstützung und ein gelingendes Miteinander tragen zum Wohlbefinden bei.

Die genauere Analyse zeigt allerdings: Es gibt erhebliche Unterschiede unter den Bevölkerungsgruppen. Das BiB hat junge und mittlere Erwachsene - zwischen 21 und 53 Jahren - sowie ältere Erwachsene ab 50 Jahren berücksichtigt.

Erwachsene in der jüngeren Gruppe, die in Partnerschaft leben und keine Kinder daheim haben, kommen auf einer Skala von null bis zehn Punkten - knapp, aber immerhin - auf die höchste Zufriedenheit mit einem Mittelwert von 7,5 Punkten. Dicht dahinter folgen Paare mit Kindern (7,4 Punkte) im Haushalt.

Weniger zufrieden äußern sich Erwachsene, die ohne Partnerin oder Partner leben und auch keine Kinder haben (6,5 Punkte). Alleinerziehende haben im Schnitt laut Bericht mit 6,4 Punkten die geringste subjektive Zufriedenheit. Das sei auf die oft schwierigen Lebensumstände und ein erhöhtes Armutsrisiko zurückzuführen. Die Analyse basiert auf Daten mehrerer repräsentativer Studien./wa/DP/mis

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