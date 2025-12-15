Studie: Heimische Klein- und Mittelbetriebe tief in der Krise

Die kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) des Landes kommen trotz erster Stabilisierungstendenzen nicht aus der Krise. Laut dem aktuellen Geschäftsklima-Barometer des Österreichischen Gläubigerschutzverbands Creditreform bleibt die Erholung nach zwei Jahren Rezession aus. "Aufträge sowie Umsätze sinken weiter und vielerorts wird Personal abgebaut", geht aus der Herbststudie hervor. Auch in die Zukunft blickt die Mehrheit der 1.400 befragten Unternehmen pessimistisch.

Seit drei Jahren befindet sich das Klimabarometer für den Mittelstand im negativen Bereich. Aktuell liegt es laut Mitteilung bei minus 8,2 Punkten, nach minus 9,9 Punkten im Vorjahr. "In allen Wirtschaftssektoren überwiegt eine skeptische Grundhaltung. Eine schnelle Konjunkturerholung ist nicht zu erwarten", stellt Creditreform-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer fest. "Erste Stabilisierungstendenzen reichen nicht, um den Trend zu drehen", fügt er hinzu.

Auftragslage angespannt

Mehr als ein Drittel der Unternehmer berichtete von Rückgängen bei den Aufträgen, nur rund 13 Prozent konnten ein Plus verzeichnen. Zudem verzeichnete laut Studie gut ein Drittel der Betriebe Umsatzeinbußen, während lediglich 16 Prozent ihre Umsätze steigern konnten. Faktoren wie hohe Energiepreise würden die Unternehmen bremsen, heißt es. Auch für das kommende Jahr bleiben die Umsatzerwartungen negativ: Lediglich 12,2 Prozent der Befragten erwarten ein Umsatzplus (Vorjahr: 14,6 Prozent), 28 Prozent rechnen mit Rückgängen (Vorjahr: 36,4 Prozent).

Zudem meldeten nur 10,8 Prozent der befragten Unternehmen steigende Erträge, während 42,3 Prozent Einbußen hinnehmen mussten. Bis die Gewinne wieder steigen dürfte es laut Creditreform noch dauern. Der Anteil der eigenkapitalschwachen Unternehmen stieg unterdessen auf den höchsten Stand seit sechs Jahren: 19,7 Prozent der Betriebe verfügen lediglich über eine Eigenkapitalquote von unter 10 Prozent. Die schwache Konjunktur beeinflusst auch die Investitionsbereitschaft. Nur noch knapp 30 Prozent der Unternehmen planen Investitionen (2024: 31,4 Prozent; 2023: 42,8 Prozent).

Personalabbau setzt sich fort

In den vergangenen sechs Monaten bauten rund 30 Prozent der Unternehmen Personal ab, nur 10,8 Prozent schufen neue Stellen. Besonders stark betroffen ist der Studie zufolge das Baugewerbe. Neueinstellungen planen lediglich 7,2 Prozent der Betriebe.

Die Wirtschaftspolitik der Regierung bewerteten mehr als die Hälfte der Unternehmen kritisch. Als drängendste wirtschaftspolitische Themen nannten die Unternehmen den Bürokratieabbau (80,4 Prozent), die Inflation und steigende Preise (70,2 Prozent) sowie den Fachkräftemangel (53,3 Prozent).

