Studie - Inflation und Klimawandel als Großthemen für Versicherer

Die Entwicklung der Versicherungsbranche in Österreich ist in den nächsten Jahren von den drei Megatrends Inflation, Klimawandel und Umweltschutz sowie Arbeitskräftemangel gekennzeichnet, geht aus einer Studie von Finanz-Marketing Verband und Telemark Marketing hervor. Die von der Coronapandemie geprägten Themen Digitalisierung und Gesundheit sind weiterhin präsent. Die stärkste kurzfristige Auswirkung für die Branche wird den befragten Experten zufolge die Teuerung haben.

Die hohe Inflationsrate erhöht die Prämieneinnahmen der Versicherungen aufgrund der Indexierung der meisten Verträge automatisch. Dagegen wirke die "Schadensinflation" - die Versicherungen hätten größere Kosten beim Reparieren von Schäden etwa durch höhere Preise bei Autoreparaturen oder Handwerkern, so Robert Sobotka, Leiter der qualitativen Studie sowie Vorstand des Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) und Telemark-Marketing-Geschäftsführer, zur APA. Die Kunden würden in Zeiten des Reallohn-Verlusts versuchen, auch ihre Versicherungsausgaben zu optimieren, hier werde dem Außendienst und Vermittlern eine wichtige Rolle in der Beratung zukommen, heißt es in der Studie. Eine Stornowelle aufgrund der Prämienerhöhungen werde seitens der befragten Versicherungsvorstände nicht erwartet. Allerdings sei mit Auswirkungen auf das Neugeschäft vor allem bei langfristigen Produkten (Vorsorge) zu rechnen.

Klimawandel und Umweltschutz werden nach Ansicht der Experten größere mittelfristige Auswirkungen haben. Mit dem Klimawandel steigen laut Studie Anzahl und Kosten der Schäden aus Naturkatastrophen. Eine zweite ökologiebedingte Ebene sei eine nachhaltige Positionierung als Geschäftsmodell, um den drohenden Klimawandel zu verhindern.

Der Arbeitskräftemangel macht auch vor den Versicherungen nicht halt. Bereits vor der Pandemie sei es schwierig gewesen, geeignete Außendienstmitarbeiter zu finden, zudem stünden in diesem Bereich und auch bei Versicherungsmaklern viele Pensionierungen bevor. Abseits des Verkaufs werden ebenfalls qualifizierte Mitarbeiter gesucht, auch im Innendienst lasse sich ein "War-for-Talents" erkennen.

Der persönliche Verkauf wird den Experten zufolge weiterhin eine große Rolle spielen. Online-Abschlüsse seien nach wie vor auf Sparflamme, heißt es in der Studie 2022 "Wert der Veränderung - reloaded", für die heuer im Sommer zwölf Vorstände von unterschiedlichen in Österreich tätigen Versicherungen befragt wurden. Abgeschlossen werden zumeist einfache Produkte wie etwa E-Bike- oder Reiseversicherungen. Die Digitalisierung der Prozesse etwa in der Schadensbearbeitung wurde in den vergangenen zwölf Monaten weiterentwickelt und teilweise um neue Themen wie die Einbeziehung von Vermittlern und Werkstätten erweitert.

