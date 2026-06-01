KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.06.2026 11:58:00
Studie kritisiert Nachhaltigkeitsversprechen der KI-Branche
Große KI-Modelle wie ChatGPT verbrauchen so viel Strom wie ganze Länder. Trotzdem werben Tech-Konzerne mit grünen Versprechen. Was steckt wirklich dahinter?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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