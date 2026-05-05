Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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05.05.2026 16:48:00

Studie mit Apple-Health-Daten: Hörverlust hängt mit Mobilität im Alltag zusammen

Eine groß angelegte Studie der Uni Michigan zeigt: Ein schlechteres Gehör korreliert mit einer langsameren Gehgeschwindigkeit. Die Daten lieferten iPhones.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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