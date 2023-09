Studie: Österreich könnte Exportchancen nach Südkorea besser nutzen

Die Expo 2030 ist zwar noch nicht vergeben, könnte aber in Busan in Südkorea stattfinden, wenn sich die Stadt im Vergabeprozess gegen Rom oder Riad durchsetzt. Die Ostasiaten haben unter anderem Samsung in ihrem Bewerbungskomitee und der Konzern hat bei EcoAustria eine Studie zum Potenzial für Austro-Exporte nach Südkorea erstellen lassen. Demnach beträgt dieses 3,5 Mrd. Euro, wird bisher aber kaum ausgenutzt. Vor allem in der Umwelttechnik gebe es Potenzial.

"Mit der Nutzung des in Südkorea vorhandenen Potenzials kann Österreich seine stark auf Europa ausgerichtete Exportstruktur optimieren und seine Exportmärkte breiter diversifizieren", so EcoAustria-Experte Wolfgang Schwarzbauer am Dienstag in einer Aussendung. "Durch eine Zusammenarbeit mit großen internationalen Playern aus Südkorea kann es österreichischen Exportunternehmen zudem gelingen, weitere südostasiatische Märkte zu erschließen."

Südkorea ist das drittwichtigstes Land für heimische Exporte nach Asien, die nur 9 Prozent aller Ausfuhren ausmachen. Auf Südkorea alleine entfallen der Studie zufolge nur 0,8 Prozent. Die zeigen einmal mehr, dass Österreichs Außenwirtschaftsstruktur sowohl im Waren- als auch im Dienstleistungsexport nur wenig diversifiziert und stark auf Europa ausgerichtet ist.

Konkret wandern knapp 67 Prozent der heimischen Warenexporte in EU-Mitgliedstaaten. Noch höher ist dieser Anteil in Bezug auf den Dienstleistungshandel (70 Prozent) und bei Direktinvestitionen (80 Prozent).

Der geringe Diversifikationsgrad lege nahe, dass asiatische Länder in Zukunft mehr im Fokus der österreichischen Außenwirtschaft stehen müssten. Unterstrichen werde dies durch die Tatsache, dass Asien bereits heute ein großer Abnehmer grüner und komplexer Produkte aus Österreich sei.

Im Falle von Südkorea handle es sich bei 15 Prozent aller Warenexporte aus Österreich um grüne Produkte, während dies nur für 12 Prozent aller insgesamt exportierten Waren gelte. Weitere Hauptexportgüter sind insbesondere Maschinen bzw. Maschinenteile, mechanische Geräte und elektrotechnische Produkte.

Bedeutend ist auch das EU-Südkorea-Freihandelsabkommen, das den Güter- und Dienstleistungshandel zwischen den beiden Wirtschaftsräumen reguliert. Bisherige Studien zeigten, dass dadurch EU-Exporte nach Südkorea um 52 Prozent gestiegen sind und südkoreanische Exporte in die EU um 14 Prozent. Auch Österreich verzeichnete einen Anstieg der Exporte um 23 Prozent.

Positive Effekte hierzulande ergeben sich vor allem im Bereich der Herstellung von Computern, optischen und elektronischen Geräten, aber auch im Fahrzeugbau und der chemischen Industrie. Insgesamt habe sich durch das EU-Südkorea-Abkommen das österreichische Produktionsvolumen um etwa 310 Mio. Euro erhöht, was einem Anstieg des österreichischen Bruttoinlandsprodukts um rund 163 Mio. Euro entspricht.

Laut EcoAustria könnte sich das erreichbare Potenzial in Südkorea für österreichische Exportunternehmen in den kommenden Jahren auf bis zu 3,5 Mrd. Euro steigern. Dies entspricht einer Steigerung der österreichischen Exporte von 2,1 Prozent gegenüber dem Jahr 2021. Unterstelle man einen durchschnittlichen Wertschöpfungsgehalt österreichischer Exporte nach Südkorea, würde damit ein Anstieg des österreichischen BIP um bis zu 0,5 Prozent in Relation zum BIP 2021 einhergehen.

phs/tpo

(APA)