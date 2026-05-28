28.05.2026 09:33:39

Studie: Ostdeutsche Wirtschaft droht Anschluss zu verlieren

DRESDEN (dpa-AFX) - Ostdeutschlands Wirtschaft droht nach Einschätzung des Dresdner ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung den Anschluss zu verlieren. Wie aus dem "Wettbewerbsreport Ostdeutschland 2026" hervorgeht, ist es vor allem ein Mangel an privaten Investitionen und Fachkräften, der das Wirtschaftswachstum in den östlichen Bundesländern aus Sicht der Forschenden behindert. Der Abstand zwischen Ostdeutschland und dem Rest des Landes drohe trotz wachsenden Wohlstands wieder zu wachsen, "wenn Politik und Wirtschaft jetzt nicht entschieden gegensteuern", sagte der stellvertretende Niederlassungsleiter Joachim Ragnitz.

Die privaten Investitionen je Einwohner im Osten haben den Studienautoren zufolge zwischen 2019 und 2023 etwa drei Viertel des Westniveaus erreicht. Abzüglich der Bereiche Wohnungsbau und öffentliche Infrastruktur erreichten die Privatinvestitionen gar nur zwei Drittel des Westniveaus. Für zusätzliche Herausforderungen sorgt zudem der demografische Wandel. Die Anzahl Erwerbstätiger werde in Ostdeutschland bis 2035 um sieben Prozent sinken. Noch deutlicher falle der Rückgang für Thüringen und Sachsen-Anhalt aus, heißt es weiter.

Bekämpft werden könne der Trend etwa durch mehr Innovationen. "Sinnvoll wäre es, sehr viel stärker auf Technologietransfer zu setzen als bisher. Damit könnte die strukturelle Innovationsschwäche ostdeutscher Unternehmen überwunden werden", so der Dresdner Ifo-Chef Ragnitz.

Die Ifo-Studie zu Ostdeutschland basiert den Angaben zufolge auf dem "Ifo-Faktenmonitor". Dieser enthalte rund 250 Kennzahlen zu den wirtschaftlichen Aktivitäten für alle Bundesländer./mse/DP/stw

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