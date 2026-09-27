DDR Aktie
WKN DE: A1JE35 / ISIN: US23317H2013
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27.09.2026 10:37:27
Studie rechnet nach: Spionage steigerte Wirtschaftsleistung der DDR erheblich
Gestohlene Innovationen, Milliarden-Gewinne: Eine neue Studie zeigt, wie massiv die DDR-Wirtschaft von Stasi-Spionage im Westen profitierte - und warum manche Betriebe nach der Wende bessere Überlebenschancen hatten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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