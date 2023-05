Studie sieht Deutschland auf Rang 10 der innovativsten Länder

Berlin (Reuters) - Deutschland hinkt in Sachen Innovationen kleineren Volkswirtschaften einer Studie zufolge hinterher.

Im Vergleich der 35 untersuchten Länder lande die Bundesrepublik mit 45 von 100 möglichen Punkten auf dem zehnten Platz, stellten der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und die Unternehmensberatung Roland Berger am Mittwoch in Berlin die Ergebnisse einer Studie vor. Damit habe sich Europas größte Wirtschaftsnation in den vergangenen 15 Jahren kaum von der Stelle bewegt. Mit deutlichem Vorsprung führen vor allem kleinere Länder wie die Schweiz (71 Punkte), Singapur (65 Punkte) und Dänemark (60 Punkte) die Rangliste an.

"Unserem Innovationssystem fehlt es an Dynamik, Tempo und Flexibilität", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. "Um zur Spitzengruppe aufzuschließen, müssen wir jetzt gezielter Technologien fördern und mutig auf ein agileres Innovationssystem setzen, das die schnelle Einführung und Skalierung neuer Geschäftsmodelle ermöglicht und Wirtschaft und Wissenschaft gleichzeitig von überbordender Bürokratie befreit."

Bei den größeren Volkswirtschaften rangiert Deutschland der Studie nach auf Rang zwei der innovativsten Länder - hinter Südkorea. Die USA landen mit 42 Punkten ebenso hinter Deutschland wie das Vereinigte Königreich (41 Punkte) und Frankreich (38 Punkte). Bei China zeigt sich zum ersten Mal seit 2013 kein Innovationszuwachs: Das Land der Mitte verharrt mit 28 Punkten auf Rang 26 der Liste.

Deutschlands stockende Innovationsfähigkeit lasse sich im internationalen Vergleich auf die wenig dynamischen finanziellen und personellen Strukturen zurückführen: Zum einen blieben Wagniskapitalinvestitionen weiterhin auf niedrigem Niveau, zum anderen fehlten Fachkräfte. Beschäftigte seien zunehmend mit Bürokratie und Berichtspflichten beschäftigt und nicht mit wertschöpfender Arbeit. Stärker tritt Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in der Kategorie "Nachhaltig wirtschaften" auf: Hier belegt es den dritten Platz hinter Dänemark und Finnland.

Besonders gut schneidet Deutschland in Produktions- (Platz 1) und Energietechnologien (Platz 3) sowie Technologien der Kreislaufwirtschaft (Platz 2) ab. Lediglich im Mittelfeld spielt Deutschland laut Innovationsindikator dagegen bei digitaler Vernetzung, beispielsweise künstlicher Intelligenz (Platz 10), und Biotechnologie (Platz 14).

