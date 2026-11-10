10.11.2026 08:05:38

Studie: Ukraine-Hilfe spaltet Deutschland stärker als Zuwanderung

BERLIN (dpa-AFX) - Keine Frage birgt in Deutschland aktuell so viel gesellschaftlichen Zündstoff wie die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriff. Das zeigt das aktuelle "Polarisierungsbarometer" des Mercator Forums für Migration und Demokratie (MIDEM) an der Technischen Universität Dresden. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten, dass die Ukraine-Frage die Zuwanderung als emotional am stärksten aufgeladenes Thema abgelöst hat, stellten die Forscher um MIDEM-Direktor Hans Vorländer fest.

Knappe Mehrheit steht hinter Ukraine-Hilfe

Den Angaben zufolge wollen rund 54 Prozent der Bevölkerung, dass Deutschland die Ukraine weiter unterstützt, während knapp 29 Prozent eine Annäherung an Russland gut fänden. Dass die Gegensätze größer geworden sind, lässt sich daran erkennen, dass die Zahl der Befragten, die auf einer Skala von 0 bis 10 den äußersten Wert zugunsten Russlands wählten, im Vergleich zur vorherigen Befragung von 13,7 Prozent auf 17,3 Prozent angestiegen ist.

Die Skala reichte von "Deutschland sollte die Ukraine weiterhin unterstützen und sich stärker von Russland abgrenzen" bis zu "Deutschland sollte die Ukraine nicht länger unterstützen und stattdessen auf Russland zugehen". Rund 17 Prozent der Befragten tendierten zu keiner Position oder trauten sich in dieser Frage kein Urteil zu.

Grundlage der Untersuchung, die für die Bevölkerung ab 18 Jahren repräsentativ ist, bildet eine Befragung von 2.785 Menschen im März dieses Jahres. Eine allgemeine Zunahme der Polarisierung gegenüber 2025 wurde dabei nicht festgestellt.

Deutliche Mehrheit will Zuzug einschränken

Rund zwei Drittel der Bevölkerung (65,1 Prozent) sprachen sich laut Untersuchung dafür aus, dass die Zuzugsmöglichkeiten für Ausländer insgesamt "eingeschränkt werden". An diesem Wert hat sich im Vergleich zum Vorjahr (67 Prozent) kaum etwas geändert. Eine deutlichere Änderung ist dagegen mit Blick auf die Fachkräfteeinwanderung zu beobachten. Ob dies womöglich mit Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zusammenhängt, beantwortet die Untersuchung nicht.

Den Angaben zufolge befürworteten im Frühjahr 56 Prozent der Bevölkerung, dass die "Zuzugsmöglichkeiten für ausländische Fachkräfte" erleichtert werden. 27 Prozent der Menschen in Deutschland lehnten dies ab. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor hatten sich noch 61 Prozent für eine erleichterte Fachkräfteeinwanderung ausgesprochen. 23 Prozent lehnten dies damals ab./abc/DP/zb

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