Studie: Unsicherheiten am Agrarmarkt dürften sich 2023 verschärfen

Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Unsicherheiten am Agrarmarkt dürften sich in naher Zukunft weiter verschärfen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens McKinsey. Demnach könnten bis Ende des Jahres 2023 rund 60 Mio. Tonnen an Getreide, vor allem Mais und Weizen, für die globale Lebensmittelversorgung fehlen. Alleine für heuer wird der Exportrückgang aus der Ukraine auf 19 Mio. Tonnen geschätzt.

Die Ukraine und Russland zählen den zu den größten Getreideexporteuren der Welt. Zuletzt betrug der ukrainische Anteil am weltweiten Weizen- und Maisexport der Studie zufolge 9 bzw. 14 Prozent - ein Wert, der sich vor dem Hintergrund des Kriegs deutlich verringern könnte. Die Autoren der Studie prognostizieren, dass die Produktionsmenge der Ukraine in der im Juli angelaufenen Erntesaison 2022/23 um 35 bis 45 Prozent zurückgehen wird. Sollte diese Erwartung eintreffen, drohe eine globale Nahrungsmittelkrise, deren Folgen bisherige Krisen - etwa jene aus den Jahren 2007 und 2008 - überschatten könnten.

Die bis Ende 2023 erwarteten Ausfälle würden dem jährlichen Nahrungsangebot für bis zu 250 Millionen Menschen entsprechen, heißt es in der Analyse. Damit die Versorgung nicht gefährdet wird, brauche es Entspannungssignale wie etwa das zuletzt erzielte Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland. Die Studienautoren geben sich diesbezüglich aber eher pessimistisch.

Von einer möglichen Zuspitzung der Situation wären laut Daten der Agrarmarkt Austria (AMA) vermutlich vor allem Länder aus Nordafrika sowie dem Nahen- und Mittleren Osten betroffen, die direkt von ukrainischen Getreideausfuhren abhängig sind. In Österreich ist der Selbstversorgungsgrad mit Getreide hoch, aus der Ukraine wird so gut wie gar keine Getreide importiert. Indirekt schlagen die kriegsbedingten Verwerfungen am Agrarmarkt freilich auch hierzulande durch, etwa bei den gestiegenen Preisen für Düngemittel.

tpo/bel