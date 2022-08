Studie von Vertex zeigt, dass sich 83 % der befragen IT-Entscheidungsträger für eine Edge-Steuerlösung interessieren

Unabhängige Forschungsstudie untersucht den Wert einer containerisierten Edge-Steuerlösung

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Aug. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) ("Vertex" oder das "Unternehmen"), ein weltweiter Anbieter von Steuertechnologielösungen, hat heute die von Vertex in Auftrag gegebene Forschungsstudie "The Cutting Edge of Tax" veröffentlicht. Im Rahmen der Studie wurden 400 IT-Entscheidungsträger in den USA und Europa befragt, die für den Kauf von Steuersoftware in der Einzelhandelsbranche verantwortlich sind. Ziel war es, die derzeitigen Steuertechnologie-Deployments der IT-Entscheidungsträger besser zu verstehen, ebenso wie den Wert, den diese dem Umstieg auf eine containerisierte Edge-Steuerlösung beimessen.



Die von Forrester durchgeführte Umfrage kam zu dem Ergebnis, dass 83 % der IT-Entscheidungsträger an einer containerisierten Edge-Steuerlösung interessiert sind. Durch die Kombination von Edge mit Containerisierung für Steuerangelegenheiten erwartet sich die Mehrheit der Befragten erhebliche Vorteile. 73 % der Befragten sähen eine geringere Abhängigkeit von Konnektivität und Bandbreite, ein wertvolles Merkmal einer containerisierten Edge-Lösung, 80 % empfänden die bessere Kontrolle über die Automatisierung von Aktualisierungen als wertvoll und 73 % würden eine verbesserte Skalierbarkeit erwarten.

"Mit der zunehmenden digitalen Transformation der Einzelhandelsunternehmen sind IT-Fachleute mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Sie müssen die passende Technologie finden, um diese Probleme zu lösen – und dazu zählt auch Steuersoftware", so der Principal Architect von Vertex, Eric Christian. "Aktuelle Optionen wie Deployments in den Geschäftsräumen oder in der Cloud haben spezifische Vorteile, doch eine Edge-Computing- und Containerisierungs-Lösung bietet die Vorteile beider Optionen. Damit erhalten Sie nicht nur Agilität, sondern auch Stabilität und Kontrolle."

Die Umfrageergebnisse geben einen tieferen Einblick in die erheblichen Vor- und Nachteile, die die Befragten bei ihren derzeitigen Steuersoftware-Deployment-Optionen sehen – auch in den Geschäftsräumen und in der Cloud. Sie zeigen, dass jene, die auf Cloud-Lösungen setzen, von mehr Agilität und geringeren Kosten profitieren. Jedoch gaben 50 % der IT-Entscheidungsträger an, sie hätten Sicherheitsbedenken, und 42 % sagten, die Abhängigkeit vom Internet bremse sie aus. Tatsächlich gaben 82 % der Cloud-Nutzer an, dass ihre Steuersoftware bei einer Unterbrechung des Internetzugangs nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Bei den Befragten mit Deployments in den eigenen Geschäftsräumen behalten 68 % diese Lösung bei, um die Kontrolle über den Aktualisierungsvorgang zu haben und die Sicherheit zu wahren. Allerdings ist ein Upgrade dieser Lösungen zeitaufwändiger, sie sind weniger agil und sie benötigen veraltete Systeme.

"Die Ergebnisse der Umfrage von Forrester bestätigen unsere Auffassung, dass Einzelhandelsunternehmen eine Möglichkeit benötigen, um ihre Betriebseffizienz zu maximieren, die Performance und die Sicherheit zu verbessern, alle zentralen Geschäftsvorgänge zu automatisieren und eine ständige Verfügbarkeit und Betriebsbereitschaft sicherzustellen. Deswegen haben wir unsere Lösung Vertex® Indirect Tax O Series® Edge herausgebracht. Sie bietet Unternehmen eine Steuerautomatisierung der nächsten Generation und eine höhere Geschwindigkeit, während den Verbrauchern ein reibungsloses Erlebnis geboten wird, unabhängig davon, wo und wann Transaktionen stattfinden", so der CEO von Vertex, David DeStefano.

Über Vertex, Inc

Vertex, Inc. ist ein führender Anbieter von Steuertechnologie und -dienstleistungen, die es Unternehmen jeder Größe ermöglichen, das volle strategische Potenzial der Steuerfunktion auszuschöpfen, indem die Steuerprozesse automatisiert und integriert werden und dabei die fortschrittliche und prädiktive Analyse von Steuerdaten genutzt wird. Vertex bietet cloudbasierte und lokale Lösungen für alle wichtigen Arten von Steuern – einschließlich Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Consumer Use Tax, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer –, die auf verschiedene Branchen zugeschnitten werden können. Vertex hat seinen Hauptsitz in Pennsylvania und Niederlassungen in aller Welt. Es ist ein privat geführtes Unternehmen, das etwa 1.000 Fachleute beschäftigt und Unternehmen auf der ganzen Welt bedient.

