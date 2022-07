Studie: Zahl der IPOs deutlich gesunken

Im zweiten Quartal des laufenden Jahres wagten weltweit lediglich 305 Unternehmen den Sprung aufs Börsenparkett und damit 54 Prozent weniger als im zweiten Vierteljahr des Rekordjahres 2021, wie die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY errechnete. Nach EY-Angaben vom Donnerstag spielten die Unternehmen gerade einmal 40,6 Milliarden Dollar (rund 39 Mrd. Euro) ein, 65 Prozent weniger als im Vorjahresquartal.

In China einschließlich Hongkong wagten 93 Unternehmen den Schritt an die Börse, das waren 43 Prozent weniger als im Vorjahr. Das Emissionsvolumen sank um ein Drittel auf 21 Milliarden Dollar. Nur 30 Börsengänge (Initial Public Offering/IPO) wurden in den USA gezählt, nach 119 im Vorjahresquartal. In Europa sank die Zahl von 116 auf 43.

Der Ukraine-Krieg habe erheblich gestiegene politische und wirtschaftliche Unsicherheiten zur Folge, erläuterte EY-Partner Martin Steinbach. Zudem hielten Lockdowns in China, die hohe Inflation und die eingeleitete Zinswende die Märkte weltweit in Atem.

/skc/DP/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)