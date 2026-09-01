KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.09.2026 13:34:00
Studie zeigt: Wer KI versteht, hat mehr Angst um seinen Arbeitsplatz
Bisher wurde angenommen, dass vor allem Menschen einen Jobverlust durch KI fürchten, die sich mit dem Thema wenig auskennen. Eine Studie zeigt das Gegenteil. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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