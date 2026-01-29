KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
29.01.2026 16:20:00
Studie zu Softwareentwicklung: KI erhöht Wertschöpfung um Milliarden US-Dollar
KI-gestütztes Programmieren setzt sich immer mehr durch. Produktivitätssteigerungen erzielen jedoch nur erfahrene Entwicklerinnen und Entwickler.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
