Studie zu Unfällen zwischen Radfahrern und Fußgängern

MÜNSTER (dpa-AFX) - Die Unfallforscher der Versicherer stellen am Donnerstag (12.00 Uhr) in Münster eine Studie zu Kollisionen zwischen Radfahrern und Fußgängern vor. Dazu zeigt der Leiter Siegfried Brockmann mit Hilfe eines Crashtests, was passiert, wenn ein Lastenrad und ein Fußgänger zusammenstoßen. Laut Unfallforscher enden diese Unfälle auf dem Rad- oder Gehweg selten tödlich, aber oft mit schweren Verletzungen. Die genauen Zahlen, Unfallgründe und Gegenmaßnahmen erläutert Brockmann bei einer Pressekonferenz./lic/DP/jha