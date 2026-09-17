Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Phase-2-Studie
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17.09.2026 14:50:00
Studienflop nach Studienflop: Novartis gerät mit Pipeline unter Druck - Aktie trotzdem im Plus
Das Ende der Studie folgt auf eine Reihe von Rückschlägen für Novartis in diesem Monat. Im September hatte Novartis das Scheitern einer experimentellen neuromuskulären Behandlung namens Del-Desiran in einer späten klinischen Studie bekannt gegeben. Zudem hatte ein viel beobachtetes Cholesterin-Medikament namens Pelacarsen das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse nicht gesenkt.
Novartis pausierte Ende August zudem acht Studien zu einer Zelltherapie für Autoimmun- und neurologische Erkrankungen, nachdem drei Patienten gestorben waren.
Die Aktien des Unternehmens fielen Anfang dieses Monats angesichts der Nachrichten über die gescheiterten Studien. In den vergangenen 30 Tagen verlor die Aktie 9 Prozent.
Analysten zufolge könnte die Reihe von Fehlschlägen die Sorgen der Anleger darüber neu entfachen, wie Novartis nach 2030 wachsen soll.
Die Novartis-Aktie legt trotz der enttäuschenden Studienergebnisse an der SIX am Donnerstag zeitweise dennoch um 0,89 Prozent auf 115,30 Franken zu.
DOW JONES
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