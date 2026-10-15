STUDIO ALICE präsentierte Quartalsergebnisse

STUDIO ALICE lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,68 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -31,610 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,97 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at