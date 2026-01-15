STUDIO ALICE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

STUDIO ALICE hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

STUDIO ALICE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 90,44 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 103,72 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat STUDIO ALICE mit einem Umsatz von insgesamt 10,35 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,82 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at