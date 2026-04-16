STUDIO ALICE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

STUDIO ALICE hat am 14.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,21 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 8,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 68,42 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 80,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,50 Prozent auf 32,93 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte STUDIO ALICE 35,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at