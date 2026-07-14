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14.07.2026 06:31:29
STUDIO ALICE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
STUDIO ALICE hat am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 6,59 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei STUDIO ALICE noch ein Gewinn pro Aktie von 9,28 JPY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,84 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,55 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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