STUDIO ATAO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

STUDIO ATAO hat am 10.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,31 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,20 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

STUDIO ATAO hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 10,94 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,95 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat STUDIO ATAO im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,13 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 3,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at