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12.10.2026 06:31:29
STUDIO ATAO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
STUDIO ATAO hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent auf 887,4 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 792,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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