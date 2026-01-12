|
STUDIO ATAO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
STUDIO ATAO hat sich am 09.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,300 JPY je Aktie vermeldet.
STUDIO ATAO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 957,6 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 893,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
