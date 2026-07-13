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13.07.2026 06:31:29
STUDIO ATAO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
STUDIO ATAO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 4,65 JPY. Im letzten Jahr hatte STUDIO ATAO einen Gewinn von 3,72 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat STUDIO ATAO im vergangenen Quartal 1,07 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte STUDIO ATAO 1,07 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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