Studio City International A präsentierte Quartalsergebnisse

Studio City International A äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,53 Prozent auf 163,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Studio City International A 182,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at