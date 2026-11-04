Studio Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Studio Financial gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 USD, nach 0,160 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 18,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at