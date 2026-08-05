Studio Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Studio Financial äußerte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Studio Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 17,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at